Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Минобороны РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ на ряде направлений

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили на донецком направлении четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), по две - на запорожском и красно-лиманском, одну атаку - на южно-донецком, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, на красно-лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.

Он заявил, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

Кроме того, силами Черноморского флота в течение суток были обнаружили и уничтожены два украинских безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа, это произошло в юго-западной части Черного моря, заявил Конашенков.

Минобороны РФ также сообщило об уничтожении десятков украинских дронов в зоне СВО. "Уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской народной республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что за сутки российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по подразделениям и технике армии Украины в 137 районах.

"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сказал Конашенков.

По его данным, средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции уничтожены 467 украинских самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотников, 11865 танков и других боевых бронированных машин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Чёрное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество заразившихся сибирской язвой в Воронежской области выросло до 10

Набиуллина предупредила о долгом периоде жесткой ДКП ради возврата инфляции к 4%

Банк России вернул в заявление по ставке жесткий сигнал на будущее

Банк России вернул в заявление по ставке жесткий сигнал на будущее

Небольшая сеть АЗС в Татарстане перестала продавать бензин

ЦБ по-прежнему считает существенными среднесрочные проинфляционные риски

Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%

Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%

Правительство обяжет въезжающих соотечественников подтверждать владение русским

Правительство обяжет въезжающих соотечественников подтверждать владение русским

Песков назвал непростым расследование крушения самолета с Пригожиным

Песков назвал непростым расследование крушения самолета с Пригожиным

Президент РФ заявил, что контракты с Минобороны подписали 300 тысяч человек

Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации

Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });