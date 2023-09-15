Минобороны РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ на ряде направлений

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили на донецком направлении четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), по две - на запорожском и красно-лиманском, одну атаку - на южно-донецком, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, на красно-лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.

Он заявил, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

Кроме того, силами Черноморского флота в течение суток были обнаружили и уничтожены два украинских безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа, это произошло в юго-западной части Черного моря, заявил Конашенков.

Минобороны РФ также сообщило об уничтожении десятков украинских дронов в зоне СВО. "Уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской народной республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что за сутки российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по подразделениям и технике армии Украины в 137 районах.

"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сказал Конашенков.

По его данным, средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции уничтожены 467 украинских самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотников, 11865 танков и других боевых бронированных машин.