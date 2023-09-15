Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина
Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия удовлетворила просьбу российского правительства и поставила в Россию по 60 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

"Хочу Вас проинформировать: были не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина, - и ситуацию стабилизируем на наших общих рынках", - сказал он.

"Если нужно будет ещё сократить поставки на внешние рынки и внутреннее потребление увеличить, это не проблема", - добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эстония собирается денонсировать договор с РФ о правовой помощи

В Финляндии готовятся ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Google заплатит по мировому соглашению $93 млн за тайную слежку за американцами

Министра обороны Китая могут отправить в отставку

Министра обороны Китая могут отправить в отставку

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

Что случилось этой ночью: пятница, 15 сентября

Зеленский может встретиться с Байденом в Вашингтоне

Зеленский может встретиться с Байденом в Вашингтоне

В американском штате Небраска взорвался вагон с хлорной кислотой

Ракета SpaceX в пятницу стартует на орбиту с новой группой спутников Starlink

Ракета SpaceX в пятницу стартует на орбиту с новой группой спутников Starlink

Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });