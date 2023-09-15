Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия удовлетворила просьбу российского правительства и поставила в Россию по 60 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

"Хочу Вас проинформировать: были не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина, - и ситуацию стабилизируем на наших общих рынках", - сказал он.

"Если нужно будет ещё сократить поставки на внешние рынки и внутреннее потребление увеличить, это не проблема", - добавил Лукашенко.