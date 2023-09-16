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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Пожар в здании бывшего кинотеатра на юге Петербурга ликвидирован

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили трехэтажное здание бывшего советского кинотеатра "Слава" на юге Петербурга, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС в субботу.

Площадь пожара достигала тысячи квадратных метров. "В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. (...) В 05:45 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сведения о пострадавших не поступали.

В здании расположены ресторан и магазины.

Как сообщалось, в субботу в 00:27 загорелось здание на Бухарестской улице, 47, во Фрунзенском районе Петербурга. К тушению привлекли более 60 человек.

Санкт-Петербург МЧС России
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