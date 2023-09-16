Сильный пожар тушат в бывшем кинотеатре на юге Петербурга

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пожар охватил здание бывшего кинотеатра "Слава", где сейчас расположен общепит и магазины, сообщается в телеграм-канале управления МЧС по Петербургу в субботу.

Сообщение о возгорании на Бухарестской улице, 47, во Фрунзенском районе Петербурга поступило в 00:27.

"Происходит горение в здании размером 40х50, площадь уточняется. В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - заявили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекли 39 сотрудников МЧС и десять единиц техники.

Как передал корреспондент "Интерфакса", к 00:50 огонь полностью объял трехэтажную постройку.

Кинотеатр "Слава" был возведен на юге Петербурга в 1967 году по типовому советскому проекту. В 1990-е там открылось одноименное казино. После 2008 года здание приспособили под предприятия общественного питания и торговые площади.