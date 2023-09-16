Минобороны РФ заявило об 11 групповых ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины, местам производства морских дронов, хранилищам с боеприпасами и оружием, в том числе, поставленным с Запада, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В период с 9 по 16 сентября 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

"В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на донецком и запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ", - заявил он.

Российские военные нанесли удар по аэродрому Долгинцево близ Кривого Рога (Днепропетровская область), уничтожив два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 военно-воздушных сил Украины, заявил Конашенков.

За неделю в Черном море уничтожены 12 морских беспилотников ВСУ и три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Истребительной авиацией ВКС России 13 сентября в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал Конашннеков.

По его данным, с начала специальной военной операции уничтожены 472 украинских самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотников, более 11800 танков и других боевых бронированных машин.

По направлениям

На донецком направлении армия Украины пытается охватить Артемовск (Бахмут) и ведет штурмовые действия, "безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики", сказал Конашенков.

По его данным, российские военные отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых потери их армии составили: более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

Российская группировка "Запад" за неделю улучшила тактическое положение на купянском направлении, заявил Конашенков.

По его словам, отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Конашенков заявил, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, по 17 автомобилей и орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня, семь полевых складов боеприпасов.

"На красно-лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак ВСУ, а их потери составили: более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий.

"На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы", - заявил Конашенков.

"На данном направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сказал он.

"На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что в результате потерь личного состава украинское командование "было вынуждено начать вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности".

"Для удержания позиций на данном участке в настоящее время задействована 71-я егерская бригада ВСУ из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, потери армии Украины на данном направлении составили: более 740 военнослужащих, 20 танков и боевых бронированных машин, а также 20 автомобилей.

Конашенков заявил, что в рамках контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии ВСУ.

"На южно-донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", - сказал представитель военного ведомства. Конашенков сообщил, что на данном направлении потери армии Украины составили: свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии.