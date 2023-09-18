Кузбасские шахты возобновили работу после энергоаварии на подстанции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Шахта "Заречная" и шахтоучасток "Октябрьский" (АО "Угольная компания "Сила Сибири"), а также шахта им.Кирова и "Комсомолец" (АО "СУЭК-Кузбасс") возобновили работу после аварии на трансформаторной подстанции "Заречная-Новая", произошедшей в субботу.

Как сообщили "Интерфаксу" в "СУЭК-Кузбассе", шахты имени С.М. Кирова и "Комсомолец" запущены 17 сентября 2023 года в 5:30 по местному времени и "работают в полном объеме". "Накануне подземные работы были приостановлены в связи с энергоаварией на внешнем объекте, не входящем в СУЭК, и, как следствие, остановкой главных вентиляторов проветривания. Все работники в соответствии с инструкцией покинули подземные выработки. Пострадавших нет", - сказал представитель компании.

Источник в "Силе Сибири" также сообщил, что предприятия возобновили работу.

Комментарий ООО "ММК-Уголь" (подконтрольно "Магнитогорскому металлургическому комбинату", ММК), в состав которого входит шахта "Костромовская", где также остановился главный вентилятор из-за энергоаварии, "Интерфаксу" пока получить не удалось.