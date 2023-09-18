Обсерватории Казанского университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 45-я сессия Комитета в эти дни проходит в Саудовской Аравии", - сообщила Любимова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что Казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в Казанском университете.
"Теперь на территории нашей страны располагается 21 объект всемирного культурного наследия", - добавила министр.