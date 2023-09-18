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Обсерватории Казанского университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Обсерватории Казанского университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 45-я сессия Комитета в эти дни проходит в Саудовской Аравии", - сообщила Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что Казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в Казанском университете.

"Теперь на территории нашей страны располагается 21 объект всемирного культурного наследия", - добавила министр.

Ольга Любимова ЮНЕСКО Казанский университет
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