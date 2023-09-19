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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Минобороны РФ сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ при переправе через Днепр

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили отряды украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр для высадки на левый берег, сообщили в Минобороны РФ.

Диверсанты были выявлены с помощью беспилотников и уничтожены ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", сказали в Минобороны РФ.

Кроме того, во вторник военное ведомство опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ на запорожском направлении и полевого склада боеприпасов рядом с ней.

"Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил позицию ВСУ на запорожском направлении. От удара сдетонировал полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет, находившихся рядом с позицией", - отметили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Днепр ВСУ
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