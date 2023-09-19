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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Патрушев сообщил о переговорах Путина и председателя КНР в Пекине в октябре

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия рассчитывает на обстоятельные переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре в Пекине.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России В.В.Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь", - сказал Патрушев на встрече c членом политбюро ЦК КПК Ван И.

Николай Патрушев КНР Си Цзиньпин Владимир Путин
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