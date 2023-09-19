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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Патрушев заявил о поддержке Пекина по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил поддержку Китаю по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

"Хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая", - сказал Патрушев на встрече c членом политбюро ЦК КПК Ван И.

Патрушев подчеркнул, что Россия нацелена на укрепление отношений с Китаем, основанных на невмешательстве во внутренние дела и поддержке на международной арене.

По его словам, отношения двух стран "самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре".

"Они базируются на принципах уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержке на международной арене", - заявил Патрушев.

Ван И Гонконг Николай Патрушев Синьцзян Совбез Китай Тайвань
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