Формат выездных заседаний Совета Думы будет продолжен

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах продолжать выездные заседания Совета Думы.

"Мы будем эту работу продолжать, наши руководители фракций, профильный комитет сейчас формируют повестку наших дальнейших выездных совещаний. Планируется, как одно из предложений, что, возможно, мы с вами рассмотрим до конца года, успеем это сделать, вопросы, связанные с сельхозмашиностроением", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании.

Он отметил, что в планах посещение "Ростсельмаша" и Кировского завода в Санкт-Петербурге.

Володин напомнил, что в летнее время проводились выездные заседания Совета Думы, парламентарии посетили Калининградскую, Московскую, Нижегородскую и Тверскую области.

Подобные форматы, по словам спикера Госдумы, позволяют вырабатывать "решения, которые уже лягут, возможно, и в нормы законов".