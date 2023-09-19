Путин подписал указ о выплате 50 тыс. руб. жителям блокадного Ленинграда

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, выплата будет проведена в декабре 2023 - январе 2024 года в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Выплаты получат граждане, проживающие не только в РФ, но и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.