Комитет Думы предложил отклонить законопроект о летнем и зимнем времени

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по охране здоровья Госдумы предложил отклонить в I чтении законопроект о возвращении перехода на летнее время в связи с отрицательным отзывом правительства на законопроект, сообщил депутат Госдумы, член комитета Михаил Кизеев на заседании в среду.

По его словам, 40 субъектов отрицательно высказались относительно законопроекта, три субъекта его поддержали. "Кроме того, у нас есть отрицательный отзыв правительства. И коллеги, есть предложение отклонить проект федерального закона в первом чтении", - сказал Кизеев.

Против принятия законопроекта также выступили представители Минпромторга и Минздрава РФ, присутствующие на заседании.

Переход на летнее и зимнее время не приведет к снижению электропотребления и числа дорожно-транспортных повреждений, заявил заместитель директора департамента госполитики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга РФ Дмитрий Кузнецов.

Он сообщил, что министерство внутренних дел и министерство энергетики "не утверждают, что будет экономия электроэнергии, не приводят прямую зависимость сокращения количества ДТП с увеличением светлого времени в вечернее время".

Переход на летнее и зимнее время в России отменили в июне 2011 года.