Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента РФ в 2024 г.

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Выборы президента РФ в 2024 году могут пройти в течение нескольких дней, сообщила в среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Отвечая в среду на вопрос журналистов, может ли голосование в 2024 году пройти в течение нескольких дней, она сказала: "Может. Потому что мы не от хорошей жизни ввели в свое время многодневное голосование. Была пандемия".

"Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить", - сказала Памфилова на пресс-конференции, посвященной 30-летию избирательной системы РФ.

По ее словам, ЦИК готовится к возможным попыткам вмешательства в президентские выборы, поскольку отдельные незначительные случаи фиксировались на недавних региональных выборах.

"Я не скажу, что на этих выборах (10 сентября текущего года - ИФ) было какое-то экстраординарное вмешательство в выборы, но это как на фронте, знаете, пробные шарики, которые мы отметили, направили на выявление слабых мест в преддверии президентских выборов. А вот к ним готовятся суперсерьезно, мы это знаем, понимаем, на основе своего опыта многолетнего прогнозируем, где больше всего могут ударить, ну и тоже готовимся", - сказала Памфилова.

В период с 8 по 10 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня в 86 субъектах РФ.