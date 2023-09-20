Минобороны РФ сообщило об отражении 11 украинских атак за сутки

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении, трех - на запорожском, двух - на красно-лиманском и одной - на южно-донецком.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Смерч", - заявил он.

По словам Конашенкова, потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 175 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа.

"На запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказал Конашенков.

"Нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области", - сообщил представитель военного ведомства.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Конашенков заявил, что потери украинских сил на данном направлении за сутки составили до 35 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля.

"На южно-донецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области", - сказал он.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он также заявил, что в районе населенного пункта Новодонецкое (ДНР) пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

По данным представителя Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б".

"На красно-лиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины", - сообщил он.

По словам Конашенкова, потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое Луганской народной республики", - заявил он.

"В районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны", - сообщил Конашенков.

Он также заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили самоходную гаубицу М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицу Д-20.

По данным Конашенкова, потери ВСУ за сутки на данном направлении за сутки составили свыше 65 военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США.

"На херсонском направлении в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

Российские военные в течение суток уничтожили 42 украинских дрона, а также перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил он.

БПЛА уничтожены в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка (ДНР), Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка (ЛНР), Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области, сказал он на брифинге в среду.

По его словам, также за сутки средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч".

В Николаевской области сбит украинский бомбардировщик Су-24М, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель МиГ-29.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 6 945 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение живой силе и военной технике украинской армии в 126 районах.

"Поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики", - заявил представитель Минобороны РФ.