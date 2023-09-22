Энергоавария оставила без света более 14 тыс. жителей Приморья
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение нарушено в Находке, одном из крупных городов Приморского края, из-за аварии на сетях, сообщает прокуратура региона в пятницу.
"Коммунальная услуга не предоставляется более 14 тыс. жителей 96 многоквартирных домов и 60 частных домовладений", - говорится в сообщении.
Проводятся ремонтные работы.
Прокуратура Находки организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения энергоаварии.