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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ФНС на портале Единого госреестра ЗАГС запустила сервис подбора имени ребенку

ФНС на портале Единого госреестра ЗАГС запустила сервис подбора имени ребенку
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка, запущен на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), сообщается в пресс-релизе оператора информационного ресурса ФНС.

Подбор имен сформирован на основании 5 тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года.

Сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.

На портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние сто лет.

Топ-5 популярных имен по регионам за 2021-2023 можно посмотреть в разделе "Аналитика" на портале ЕГР ЗАГС.

В целом по РФ в 2023 году лидируют среди девочек имена София, Ева, Анна, Мария и Виктория, среди мальчиков - Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.

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