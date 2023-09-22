Обращений туристов после ракетной атаки на Севастополь не поступало

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В настоящее время в Севастополе находится немного организованных туристов, после ракетной атаки на город обращений или жалоб от них не поступало, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Организованные туристы в городе есть, но их немного. Размещены в основном у моря, не в центре Севастополя. К туроператорам туристы, находящиеся на курорте, не обращались", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, отели функционируют в обычном режиме, туринфраструктура Севастополя работает штатно.

Туроператоры рекомендуют туристам временно не выезжать в центр города и соблюдать меры предосторожности.