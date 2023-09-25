На Урале завершились учения РВСН с "Ярсами"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники были задействованы в командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением, сообщило Минобороны РФ.

В ходе учения отрабатывался обширный перечень задач и вводных, в том числе по противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных формирований (ДРФ) в районах дислокации войск, говорится в сообщении.

"Ракетные полки, оснащенные ПГРК "Ярс", совершали интенсивные маневренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования", - сообщает Минобороны.

Также была задействована перспективная специальная техника, в том числе инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ-защиты.

"Для поиска и борьбы с ДРФ применялись вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами", - отмечает оборонное ведомство.

Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования "Листва", говорится в релизе.

В рамках учения отработаны вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения, а также взаимодействия с соединениями и частями Центрального военного округа, резюмируют военные.