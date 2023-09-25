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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Административное здание повреждено в Курске после атаки украинских БПЛА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники повредили несколько частных домовладений и крышу административного здания в Центральном округе Курска, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме, добавил глава региона.

Курск Роман Старовойт
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