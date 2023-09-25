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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Военные РФ перехватили два украинских дрона в Курской и Брянской областях

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 10:00 по московскому времени в понедельник система ПВО нейтрализовала два украинских беспилотника в Курской и Брянской областях.

Ранее в понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над регионом, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате атаки украинских дронов в Курске были повреждены несколько частных домов и одно административное здание. "Сработало ПВО. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Курская область Брянская область Минобороны РФ
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