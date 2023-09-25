Нотариусов могут лишить права на бесплатный запрос сведений из ЕГРН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует с 2025 года увеличить размер платы за предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости и исключить нотариусов и арбитражных управляющих из льготного перечня лиц, которые вправе бесплатно их получать, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы с которой ознакомился "Интерфакс".

"В рамках принятых решений в правительстве Российской Федерации проектируется: исключение с 2025 года из льготных категорий по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, арбитражных управляющих и нотариусов", - говорится в документе.

Сейчас нотариусы и арбитражные управляющие наряду с правоохранительными органами, а также судами при выполнении своих профессиональных обязанностей запрашивают данные из ЕГРН бесплатно.

Также в пояснительной записке говорится о намерении правительства РФ увеличить с 2025 года размер платы за предоставление сведений из ЕГРН. Параметры этого повышения не называются.

Сейчас размер оплаты зависит от вида выписки из ЕГРН. Для граждан бумажная выписка из реестра об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах обойдется в 460 рублей, электронная - в 290 рублей, для организаций - в 1270 и 820 рублей соответственно.

Правительство оценивает "совокупный эффект" от этих изменений в 2025 году в 21,4 млрд рублей, в 2026 году - в 21,4 млрд рублей.