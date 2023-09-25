По предварительным данным, ракета сбита в районе аэродрома в Севастополе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Украинская ракета, по предварительным данным, сбита средствами ПВО в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома "Бельбек", - написал Развожаев в телеграм-канале.

Он уточнил, что работа по отражению атаки продолжается.

Кроме того, губернатор объявил отбой воздушной тревоги, действие этого предупреждения продлилось в городе около часа. В течение этого времени общественный транспорт Севастополя, включая морской, остановил движение.