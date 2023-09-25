Минобороны сообщило о поражении 7 дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что семь украинских беспилотников уничтожены в понедельник вечером в Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - сообщило министерство.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, "оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле".

"По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в телеграм-канале в понедельник.

Он также сообщил, что фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. "Подворовой обход продолжим в светлое время суток", - написал Гладков.