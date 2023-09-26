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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Раиси также высказали обоюдную заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).

"При рассмотрении двусторонней повестки дня выражено удовлетворение конструктивным и взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение крупных совместных проектов в энергетике и транспортной отрасли, расширение контактов по линии деловых кругов и туристических обменов", - говорится в сообщении.

Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС.

"Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году", - отмечается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Армения Владимир Путин Иран Нагорный Карабах
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