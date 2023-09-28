Вице-премьер Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтекомпаний

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провёл внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов, в котором приняли участие топ-менеджеры нефтяных компаний и представители органов власти, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жёсткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", - приводятся слова Новака в начале совещания.

Вице-премьер поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учётом транспортных расходов.

"Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время. Объём биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - подчеркивается в сообщении.

"Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок", - заявляет правительство РФ.

"Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера. Вице-премьер поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах страны. До стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, а также снижения цен совещания будут проводиться не реже двух раз в неделю", - также говорится в сообщении.

Накануне на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством министр финансов РФ Антон Силуанов предложил в нефтянке, где сейчас обсуждаются системные меры для уравновешивания внутреннего и внешнего рынка, принять аналогичные меры, как с производителями удобрений: часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, оставшуюся часть - на экспорт.

В ходе совещания у президента в среду Новак сообщил, что в целях создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предлагает ряд дополнительных системных мер: корректировка параметров демпфера (речь идёт о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября), ограничение так называемого "серого экспорта" (повышение заградительной пошлины для перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, с 20 до 50 тыс. рублей за т), а также введение полного запрета на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке, но не были произведены.

Правительство 21 сентября ввело почти полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива, оптовые цены на топливо снизились, но это не отразилось на цене в рознице и мелкооптовом сегменте.