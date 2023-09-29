Генштаб РФ сообщил, что планов проведения новой мобилизации нет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский Генштаб заявил, что не планирует проводить дополнительную мобилизацию,

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сообщил в пятницу заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

"Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - сказал он.

"В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - сказал Цимлянский.

"Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации", - сообщил он.

С 21 сентября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий. 4 ноября 2022 года Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тыс. человек.