Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Генштаб РФ сообщил, что планов проведения новой мобилизации нет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский Генштаб заявил, что не планирует проводить дополнительную мобилизацию,

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сообщил в пятницу заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

"Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - сказал он.

"В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - сказал Цимлянский.

"Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации", - сообщил он.

С 21 сентября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий. 4 ноября 2022 года Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тыс. человек.

Генштаб РФ Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ходе осеннего призыва новобранцев со сборных пунктов начнут отправлять 16 октября

В ходе осеннего призыва новобранцев со сборных пунктов начнут отправлять 16 октября

Путин поручил экс-главе штаба "Вагнера" сформировать подразделения добровольцев

Минобороны сообщило о поражении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Что произошло за день: четверг, 28 сентября

Дело сенатора Арашукова

Апелляционный суд утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу

Апелляционный суд утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу

Zoom грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян в РФ

Zoom грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян в РФ

Орешкин ждет снижения спроса на валюту из-за сокращения программы заимствований Минфина

Путин не видит необходимости в жестких мерах в отношении нефтяников

Путин встретился с Кадыровым

Путин встретился с Кадыровым
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });