Шойгу заявил, что в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны РФ.

Он заявил, что стартовавшая 1 октября осенняя призывная кампания проходит в плановом порядке - в установленные законом сроки.

"В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек. Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", - сказал Шойгу.