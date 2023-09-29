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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Регионы-шефы вложили более 115 млрд рублей в восстановление новых субъектов РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Более 115 млрд рублей вложили в 2023 году регионы-шефы в восстановление новых субъектов федерации, заявил на заседании Общественного совета при Минстрое глава ведомства Ирек Файзуллин.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в четырех новых регионах при финансовой поддержке фонда регионы-шефы реализуют 1 633 мероприятия, в том числе восстановят 1 145 жилых зданий, 227 соцобъектов, 173 объекта ЖКХ и 41 объект транспортной инфраструктуры, а также проведут 47 иных мероприятий.

Ирек Файзуллин Минстрой
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