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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Путин проведет совещание с членами Совбеза и ряд закрытых мероприятий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, не исключено его общение с военнослужащими, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня он имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы тему обозначим, целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий. Сегодня мы не исключаем общения Путина с военнослужащими, детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас", - сказал Песков в ходе общения с прессой, говоря о графике президента на пятницу.

Во второй половине дня, по его словам, президент обратится к участникам международной парламентской конференции Россия - Латинская Америка. "Все другие встречи будут носить непубличный характер", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, планирует ли в пятницу вечером президент посетить концерт на Красной площади, он сказал: "Нет, в планах президента этого нет".

Владимир Путин Дмитрий Песков
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