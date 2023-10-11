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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Минтруд анонсировал удвоение выплаты больничных и декретных пособий в 2025 году

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Объем выплат по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком увеличится вдвое в 2025 году в сравнении с 2023 годом, сообщил в Госдуме глава Минтруда Антон Котяков.

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"Первое значимое увеличение выплат по больничному листу происходит с 1 января 2024 года, то есть практически в 1,5 раза. Второе значимое увеличение за счет увеличения базы у нас происходит с 2025 года. По отношению к 2023 году максимальный размер пособий по больничному листу увеличится в два раза", - сказал министр.

Он объяснил, что раньше "были разные базы для исчисления".

"В Фонде социального страхования база для исчислений была значительно ниже. В ходе объединения двух фондов и объединения тарифов базы уравнялись и на сегодняшний день, как для исчисления пенсий, так и для исчисления пособий уже используется единая база", - уточнил Котяков.

Он добавил, что в 2023 году максимальный размер выплат по больничным составлял 83 тысячи рублей, а в 2025 году он достигнет 172 тысяч рублей.

Такой же рост распространяется и на декретные выплаты. В 2023 году декретная выплата была чуть больше 383 тысяч рублей, к 2025 году она составит почти 800 тысяч рублей.

Увеличится и пособие по уходу за ребенком. В 2023 году сумма пособия составляет 33 200 рублей, а к 2025 году его максимальный размер вырастит до почти 69 тысяч, сообщил министр.

Минтруд Минтруда Антон Котяков Госдума
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