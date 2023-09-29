ФАС предложила обязать банки по закону принимать сторонние полисы защиты заемщиков

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба считает целесообразным законодательно закрепить ряд мер, направленных на усиление защиты прав заемщиков при страховании их рисков, сообщила ФАС.

В том числе служба считает целесообразным законодательно закрепить обязанность банка "принимать страховой полис любой страховой организации, выбранной гражданином, если страховщик и содержание полиса соответствуют в первом случае требованиям к уровню кредитного рейтинга (а при его отсутствии - требованиям кредитной организации к страховым организациям)" и требованиям банка "к условиям предоставления страховой услуги", отмечается в сообщении.

Кроме того, ФАС считает важным законодательно закрепить право правительства "определять обязательный для банков уровень кредитного рейтинга страховщика по национальной рейтинговой шкале, при наличии которого кредитная организация обязана принять его полис страхования без дополнительных проверок".

Одновременно необходимо законодательно вменить в обязанность банкам "информирование заемщиков о своих требованиях к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги, а также о праве выбора любой страховой организации, отвечающей указанным требованиям".

Более того, банки законодательно должны быть понуждены сообщать заемщикам "о возможности сменить ранее выбранную страховую организацию на иную", при условии, что она отвечает вышеупомянутым требованиям "без изменения условий кредитного договора при условии непрерывности страхования", полагают в ФАС.

Мониторинг, проведенный ФАС, показал, что из числа топ-30 банков, кредитующих граждан, необходимая информация о приеме страховых полисов размещена лишь на сайтах 20% кредитных организаций, а сведения о требованиях к условиям предоставления страховой услуги доступны у 37% банков. Такие данные привела начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева на международном банковском форуме.

Нужная информация для потребителей должна быть доступна в местах выдачи кредита, в онлайн-сервисах кредитных организаций и на сайтах кредиторов для обеспечения реальной конкуренции в сфере банкострахования, сказала она.

Большинство мер, предложенных ФАС России для закрепления в законах, уже учтены постановлением правительства о допустимых соглашениях между банками и страховщиками. Постановление было принято по инициативе ФАС России. Перевод перечисленных требований на законодательный уровень повысит их статус, позволит подключиться Банку России и применять регуляторные меры в случае нарушения участниками рынка установленного законодательства в сфере банкострахования.