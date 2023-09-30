Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Бурятии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту схода локомотива грузового поезда на 1069 км Восточно-Сибирской железной дороги в Бурятии, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"Ночью 30 сентября 2023 года на станции Северобайкальск на 1069 км Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход локомотива грузового поезда. Опрокидывание локомотива и вагонов не допущено, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются. По факту инцидента начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).