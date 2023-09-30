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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Володин констатировал существенный рост товарооборота между РФ и Венесуэлой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - За пять месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился более чем на 47 процентов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной Ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом Гомесом.

"Отношения между Россией и Венесуэлой развиваются благодаря президентам - Владимиру Путину и Николасу Мадуро, Задача парламентов - вывести диалог на качественно новый уровень, законодательно обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых главами государств", - цитирует пресс-служба слова Володина со встречи.

За пять месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился более чем на 47%, отметил спикер Госдумы. "Это очень хороший результат взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал Володин.

"Венесуэлу и Россию связывают не только узы дружбы и давние отношения. Мы партнеры и единомышленники, выступаем за многополярный мир, построение справедливого миропорядка", - подчеркнул Володин.

В свою очередь Родригес Гомес отметил, что "однополярный мир прекратил свое существование". "Исчез мировой жандарм, который говорил нам, как мы должны себя вести и с кем мы должны общаться. Как и вы, мы выступаем за существование многополярного мира - мира, основанного на сотрудничестве, уважении, соблюдении права на независимость и суверенитет", - процитировали его слова в пресс-службе Думы.

По итогам встречи спикеры подписали соглашение между Госдумой и Нацассамблеей Венесуэлы о сотрудничестве. Володин пригласил Родригеса Гомеса еще раз посетить Россию.

Встреча состоялась в рамках Первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты.

Вячеслав Володин Госдума Венесуэла
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