Закон о рекомендательных алгоритмах вступил в силу в РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России 1 октября вступил в силу закон об особенностях предоставления интернет-пользователям информации с применением рекомендательных алгоритмов (технологий), предусматривающий блокировку ресурса в случае распространения с их помощью информации с нарушением закона, в том числе фейков и запрещенного в РФ контента.

Закон, вносящий поправки в ФЗ "Об информации", устанавливающий новые требования к владельцам сайтов и мобильных приложений, использующих рекомендательные технологии, принят Госдумой 26 июля и подписан президентов РФ 31 июля.

Как сообщал ранее автор инициативы, депутат Антон Горелкин, "документ предусматривает инструментарий для воздействия на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство, - вплоть до блокировки".

В Роскомнадзоре (РКН) пояснили, что требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления.

Не распространяются они и на сайты, информсистемы, и/или программы для электронных вычислительных машин, "на которых пользователям предоставляется информация исключительно по итогам обработки заданных пользователем поисковых параметров, в том числе с применением фильтров, настраиваемых самим пользователем", сообщил регулятор.

Во всех других случаях, если на сайте или в мобильном приложении применяются рекомендательные технологии, то владелец ресурса или сервиса обязан исполнять ряд требований.

Так, не допускается применение рекомендательных технологий, которые нарушают права и интересы граждан и организаций, а также не предоставлять с их помощью информации с нарушением законов РФ.

Кроме того, владельцам необходимо разместить на своем сайте или в приложении на русском языке правила применения этих технологий; доступ к правилам не должен быть ограничен, требовать регистрации/идентификации пользователя или платы.

"Правила должны включать в себя описание процессов и методов сбора, систематизации, анализа сведений, относящихся к предпочтениям интернет-пользователей, способов осуществления таких процессов и методов, перечень сведений, относящихся к предпочтениям пользователей, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий, а также источники получения таких сведений", - отметили в РКН.

Кроме того, вводится обязанность обеспечить информирование пользователей о применении на таком сайте или приложении рекомендательных технологий.

"Рекомендуем разместить на сайте и в приложении сообщение следующего содержания "На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии". Такое сообщение может быть размещено на любой странице сайта, включая персональные страницы пользователей", - сообщили в регуляторе.

Реализация положений закона потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований РКН на 2024 - 2026 годы в размере 24 млн 185 тыс. руб., говорилось в пояснительной записке к его проекту.