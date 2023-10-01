ЦБ РФ ввел постоянный запрет на продажу "неквалам" бумаг из недружественных стран

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Указание Банка России, которое определяет ценные бумаги и производные финансовые инструменты, доступные только квалифицированным инвесторам, вступило в силу с 1 октября.

К ним относятся ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в недружественных странах, либо выплаты или учет прав, по которым осуществляются через инфраструктуру недружественных государств, а также поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные бумаги.

Целью этого указания является исключение принятия на себя неквалифицированными инвесторами избыточных санкционных рисков по иностранным инструментам, пояснил ЦБ.

Неквалифицированные инвесторы могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через недружественную инфраструктуру, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

Ранее продажа неквалифицированным инвесторам ценных бумаг эмитентов из недружественных стран была ограничена предписанием ЦБ. Так, с 1 октября 2022 года брокерам было запрещено исполнять поручения "неквалов" по приобретению таких бумаг, если в результате сделки их доля в портфеле инвестора превысит 15%.

С 1 января 2023 года брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированных инвесторов по увеличению позиции по бумагам недружественных стран. В марте Банк России сообщил о продлении этого запрета до 1 октября. Предписание будет действовать до вступления в силу указания, которое закрепляет это ограничение на постоянной основе, отмечал регулятор.

"СПБ биржа" сообщала, что в соответствии с указанием ЦБ определила перечень ценных бумаг, которые со 2 октября будут доступны только квалифицированным инвесторам. В список вошло более 1900 позиций. У неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийским бумагам, указывала биржа.

"Московская биржа", в свою очередь, сообщала, что со 2 октября введет ограничения по подаче заявок на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов для неквалифицированных инвесторов в соответствии с указанием ЦБ. В ее список бумаг, предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, вошло 679 позиций.