В Белгородской области сбит еще один беспилотник ВСУ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 14:00 по Москве в воскресенье в Белгородской области сбит еще один украинский дрон самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее российские военные рассказали об уничтожении дрона ВСУ в Белгородской области около 11:00 по Москве.

До этого в воскресенье Минобороны РФ сообщало о перехвате пяти украинских беспилотников в Смоленской области и одного - в Краснодарском крае.

Также 1 октября министерство обороны заявило, что около 13:00 по Москве перехвачены две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", обломки упали в Крыму.