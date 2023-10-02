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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Российские военные уничтожили склады топлива ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении на аэродроме в Днепропетровской области топливохранилищ и складов с авиационными средствами поражения вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

"Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав", - заявил Конашенков.

Он отметил, что всего за сутки войска РФ нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Днепропетровск Игорь Конашенков Днепропетровская область ВСУ Минобороны
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