Жительница Яхромы не добилась от "Газпрома" компенсации за землю с обременением

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Хозяйка земельного участка в подмосковной Яхроме Лариса Бислис безуспешно попыталась получить от "Газпрома" компенсацию, не сумев продать эту землю, оказавшуюся в охранной зоне газопровода.

Лариса Бислис потребовала от ПАО "Газпром" выкупить ее земельный участок и компенсировать убыток от сорвавшейся сделки по продаже этой земли на сумму 8,15 млн рублей. Арбитражный суд Московской области отклонил ее иск (резолютивная часть объявлена 23 мая, полный текст опубликован 22 сентября).

Участок Бислис был сформирован и предоставлен в собственность в 1993 году. Категория - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. В процессе подготовки сделки по продаже этого участка выяснилось, что он имеет обременения - находится в зоне с особыми условиями использования территории. Эта информация была внесена в реестр на основании решения областного суда в 2019 году.

"Данное обременение послужило основанием отказа покупателя от заключения договора купли - продажи земельного участка", - отмечает суд.

В этом районе проходят магистральные газопроводы "КГМО-1 нитка", "Грязовец-КГМО", "Перемычка между КС "Яхрома" и каналом им. Москвы". Они построены с 1963 по 1988 годы (до приобретения истцом прав на участок). Тогда же были установлены зоны ограничений данных газопроводов. При этом суд отмечает, что "наличие в ЕГРН сведений о зонах ограничений носит только информационный характер, и отсутствие в реестре сведений о названной зоне не отменяет установленные в силу закона ограничения".

Бислис ссылалась на пункт 7 статьи 107 и статью 57.1 Земельного кодекса, в соответствии с которыми, по ее мнению, ответчик ПАО "Газпром" якобы обязан выкупить земельный участок в связи с наличием обременения. Однако суд отмечает, что эта норма подлежат применению только к зонам ограничений, установленным после 2018 года.

Истец также хотел потребовать возмещения убытков с администрации поселения. Но суд решил "пришел к выводу о недоказанности совокупности условий, необходимых для взыскания убытков".