ВСУ за сутки обстреляли четыре района в Белгородской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных украинскими военными по территории региона за минувшие сутки.

"В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Козинка - установлено семь прилетов. Никто не пострадал. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. По окраинам сел Дроновка и Новостроевка-Вторая выпущено четыре и восемь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, наибольшее число обстрелов пришлось на Краснояружский район.

"В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье, зафиксировано 37 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. По окраине села Вязовое выпущено три артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий", - сообщил губернатор.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - три. В селе Ерик сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, проинформировал губернатор.

В Шебекинском городском округе по селу Муром и хутору Марьино выпущено один и два минометных снаряда соответственно. Обошлось без последствий, сообщил глава региона.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.