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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Три человека ранены при обстреле ВСУ рынка в белгородском Шебекино

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории города Шебекино, есть раненые.

"Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног, первую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей, второго направили в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил Гладков.

Он также заявил, что в результате атаки повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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