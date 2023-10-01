Шесть белгородских муниципалитетов подверглись атакам ВСУ за сутки

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в девяти частных домовладениях и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены пять автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Борисовском районе, по его данным, в селе Богун-Городок с БПЛА сброшено восемь взрывных устройств. Никто не пострадал. В одном домовладении осколками посечено оконное остекление, незначительные повреждения получили три транспортных средства.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка - установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье - зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено семь артиллерийских и три минометных снаряда. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях посечена кровля. Также повреждена ЛЭП. По селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских и шесть минометных снарядов. Никто не пострадал, отметил Гладков.