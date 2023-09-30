Восемь районов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, рано утром над Белгородом сработала система ПВО, пострадавших нет.

"Сегодня ранним утром над Белгородом сработала система ПВО. На подлете к городу сбиты воздушные цели противника. Пострадавших нет. Обнаружена одна воронка от снаряда РСЗО. Осколками повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод", - написал Гладков.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Наумовка 12 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Над селом Устинка сбит БПЛА противника. "В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - уточнил глава региона.

В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено пять взрывных устройств. По данным Гладкова, обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Борки - установлено 23 "прилета". Губернатор сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 17 и три минометных снаряда соответственно. "Никто не пострадал. В результате обстрела в Тишанке была повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - написал глава региона.

В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая сбито три БПЛА, с одного из дронов противник сбросил взрывное устройство на автомобили, припаркованные возле жилого дома. Никто не пострадал. По селу Дорогощь выпущено два минометных и семь артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. "Из миномета обстреляли окраину села Смородино - зафиксировано 2 прилета. Пострадавших и разрушений нет. Над хутором Масычево сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле", - говорится в сообщении.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Вязовое - установлено четыре "прилета". Гладков отметил, что никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном из зданий произошло возгорание - пожар ликвидирован. "В селе Середа с БПЛА сброшена граната. Никто не пострадал, разрушений нет", - уточнил губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.