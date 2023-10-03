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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

ПВО сбила в Белгородской области украинский беспилотник и два снаряда РСЗО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что вечером во вторник в Белгородской области ПВО перехватила украинский беспилотник и два реактивных снаряда.

"Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трех сбитых воздушных целях над территорией Грайворонского горокруга.

"В небе над Грайворонским городским округом сбито три воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломками повреждены 12 частных домовладений: выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки", - написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале во вторник.

Минобороны РФ Белгородская область
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