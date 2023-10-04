Минобороны РФ заявило о перехвате 31 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ночь на 4 октября дежурными средствами ПВО была пресечена атака украинских беспилотников на над территорией Белгородской, Брянской и Курской областями.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщило Минобороны РФ в среду.