В Думу внесли законопроект с "точечной донастройкой" закона о выборах президента

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, призванный уточнить положения закона о президентских выборах, сообщил журналистам один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Документ № 451801-8 опубликован в думской базе, его авторами стали три депутата Госдумы и три сенатора, в том числе глава комитета СовФеда по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Крашенинников напомнил, что, по закону, выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Точную дату Совет Федерации назначит в декабре 2023 года: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

"С учетом таких сроков и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают", - сказал Крашенинников.

Так, в проекте закона предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках - ее смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Также будет обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах, сообщил глава комитета.

Кроме того, в нем закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

Законопроект установит особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета региона, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента.

Проектом закона также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.

Согласно положениям проекта закона, на заседаниях избирательных комиссий (установлении итогов, определении результатов, при подсчете голосов) могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

Законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов, и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода.

"Предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме, и о выборах депутатов Госдумы, - объяснил Крашенинников. - Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве, в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима".