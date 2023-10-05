Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует выпустить рекомендации компаниям по подготовке стратегий устойчивого развития и стратегий климатического перехода, сообщила замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ Виктория Степаненко на конференции "ESG-day "Эксперт РА": от прозрачности к выгоде".

"С отдельными участниками рынка мы уже обсудили эти рекомендации. Сейчас пытаемся довести их до ума", - сообщила она.

По ее словам, в этом вопросе "хорошим сподручным материалом" является анализ отчетов компаний из котировальных списков в части того, существуют ли уже сегодня подобные стратегии, каким вопросам они посвящены, каким образом учитывают цели устойчивого развития ООН.

Планируется, что рекомендации будут опубликованы в 2023 году и будут адресованы публичным акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных бумаг. Они призваны помочь им разработать индивидуальные стратегии устойчивого развития, либо стратегии климатического перехода компании.

По словам Степаненко, когда компания подходит к вопросу необходимости разработки подобных стратегий, ей необходимо обратить свое внимание на несколько этапов. Среди них: оценка уровня текущей вовлеченности компании в вопросы устойчивого развития, изменения климата; составление карты рисков и возможностей, связанных с устойчивым развитием; определение коридора возможных целей; формирование целей по стратегии и разработка плана ее реализации.

На продемонстрированном в ходе конференции слайде говорилось, что финансовым организациям рекомендуется выбирать как одну из приоритетных цель по переориентации "финансовых потоков на реализацию целей борьбы с изменением климата и адаптации к неблагоприятным воздействиям изменения климата".