Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития

Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует выпустить рекомендации компаниям по подготовке стратегий устойчивого развития и стратегий климатического перехода, сообщила замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ Виктория Степаненко на конференции "ESG-day "Эксперт РА": от прозрачности к выгоде".

"С отдельными участниками рынка мы уже обсудили эти рекомендации. Сейчас пытаемся довести их до ума", - сообщила она.

По ее словам, в этом вопросе "хорошим сподручным материалом" является анализ отчетов компаний из котировальных списков в части того, существуют ли уже сегодня подобные стратегии, каким вопросам они посвящены, каким образом учитывают цели устойчивого развития ООН.

Планируется, что рекомендации будут опубликованы в 2023 году и будут адресованы публичным акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных бумаг. Они призваны помочь им разработать индивидуальные стратегии устойчивого развития, либо стратегии климатического перехода компании.

По словам Степаненко, когда компания подходит к вопросу необходимости разработки подобных стратегий, ей необходимо обратить свое внимание на несколько этапов. Среди них: оценка уровня текущей вовлеченности компании в вопросы устойчивого развития, изменения климата; составление карты рисков и возможностей, связанных с устойчивым развитием; определение коридора возможных целей; формирование целей по стратегии и разработка плана ее реализации.

На продемонстрированном в ходе конференции слайде говорилось, что финансовым организациям рекомендуется выбирать как одну из приоритетных цель по переориентации "финансовых потоков на реализацию целей борьбы с изменением климата и адаптации к неблагоприятным воздействиям изменения климата".

ESG Банк России ООН Виктория Степаненко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя

Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя

В Ереване не связывают трудности с поставками коньяка в Россию с политикой

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

Бжания заявил, что в Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО

Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО
Военная операция на Украине

Дроны оставили без света большую часть Суджанского района Курской области

В Думу внесли законопроект с "точечной донастройкой" закона о выборах президента

ИТ-отрасль предложила ввести "черный список" иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них

ИТ-отрасль предложила ввести "черный список" иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них

Женщина пострадала при обстреле Рыльска со стороны Украины

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });