РКН заявил, что законодательство уже позволяет блокировать VPN для обхода запретов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в постоянном режиме ведёт борьбу с сервисами обхода блокировок в России, в том числе VPN, так как они признаны угрозой устойчивости, безопасности и целостности интернета на территории РФ.

Принятый ранее закон позволяет регулятору блокировать ресурсы с информацией об этих сервисах, сообщили в Роскомнадзоре.

"Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень подобных сервисов, работающих в России, и ограничивает функционирование сервисов, нарушающих российское законодательство", - говорится в сообщении регулятора.

В РКН напомнили, что российское законодательство предусматривает возможность блокировки работы средств обхода ограничений доступа к противоправной информации (в том числе VPN-сервисов). Согласно постановлению правительства РФ от 12 февраля 2020 г. 127 "Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования", такие средства и сервисы предоставления доступа к информации или информационным ресурсам в интернете, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ, признаются угрозой устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети Интернет и сети связи общего пользования и подлежат блокировке, говорится в сообщении.

"Помимо ограничения функционирования самих средств обхода ограничений доступа к противоправному контенту, принятый 31.07.2023 федеральный закон 406-ФЗ позволит Роскомнадзору блокировать интернет-сайты с информацией, рекламирующей сервисы и методы обхода блокировок, в том числе популяризирующей такие сервисы и методы, убеждающей в их привлекательности и описывающей возможность получения доступа к запрещенным ресурсам путем использования сервисов", - отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на сенатора Артема Шейкина, что РКН с 1 марта будущего года будет блокировать все VPN, которые помогают обойти блокировки в РФ.

Как сообщалось, РКН разработал критерии оценки для ограничения доступа в РФ к материалам с информацией о способах обхода блокировок и намерен начать их применение с 1 марта 2024 года. Проект приказа регулятора 18 сентября размещен на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

Президент РФ 31 июля подписал федеральный закон, согласно которому информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации РКН.

Автор поправки ко II чтению, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее пояснял, что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.