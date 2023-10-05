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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ВСУ в Кировоградской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) и 27 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"Уничтожены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Берестовое Донецкой народной республики, Новая Збурьевка, Пролетарка Херсонской области, Пологи, Мирное Запорожской области, Таволжанка Харьковской области и Сватово Луганской народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены авиационная управляемая бомба JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 484 самолета, 250 вертолетов, 7518 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12334 танка и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13809 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

По направлениям

Российские войска за минувшие стуки отразили на донецком и красно-лиманском направлениях четыре атаки ВСУ, сообщил Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики", - сказал он.

Кроме того, сообщил он, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР).

"Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М-777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

На запорожском направлении, сообщил Конашенков, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две самоходные артиллерийские установки Caeza производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На купянском направлении, сказал он, подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 25-й воздушно-десантной, 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Тимковка и Синьковка Харьковской области. "Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы М109 "Paladin", а также орудие Д-30", - сказал Конашенков

По его словам, "на красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики".

"Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики, Торское и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов (ДНР) и отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная пушка "Пион", сообщил Конашенков.

По его словам, "на херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля".

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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