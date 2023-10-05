Президент РФ заявил, что Киев без военных поставок продержится неделю

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Украина без внешней финансовой помощи и военных поставок продержится неделю, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня там (на Украине) все сбалансировано в целом внешне - и бюджет сбалансирован на Украине, и экономические показатели более-менее выровнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний, где-то четыре-пять миллиардов долларов ежемесячно по разным каналам. Это кредиты, всякие там гранты, и так далее, поступают на Украину. Стоит только это прекратить, через неделю все ляжет. То же самое касается системы обороны. То есть, представьте себе: поставки (вооружений) прекратятся завтра, жить останется неделю только", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом Путин подчеркнул, что боеприпасы "и на Западе-то кончаются". По его словам, "США производят 14 тыс. снарядов 155-го калибра, а украинские войска в день тратят до 5 тыс., а там в месяц производят 14".

При этом Путин отметил, что в США пытаются увеличить производство боеприпасов до 75 тыс. к концу следующего года.

"И в Европе примерно такая же ситуация. Они сами говорят, сказали, что мы все поставили - всю бронетехнику, боеприпасы, мы все сделали для Украины. Они же сами сказали, это не я придумал, публично заявили. Теперь дело за Украиной, пусть они контрнаступают. А потом в кулуарах добавляют: любой ценой. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Вот они (Украина) и делают это, пытаются делать любой ценой", - сказал Путин.